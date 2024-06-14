Третий сезон "Эйфории" снимут вне школьной среды

Создатель сериала "Эйфория" планирует изменить место действия в третьем сезоне. Главный исполнительный директор HBO Кейси Блойс сообщил, что шоураннер Сэм Левинсон уже приступил к работе над сценарием нового сезона, действие которого будет развиваться вне школьной среды.
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