В Свиблове по выходным трамваи временно перестали ходить

С 5 апреля по выходным трамваи №17, проходящие через район Свиблово, не будут ходить в Медведково. В эти дни маршрут станет укороченным – трамваи поедут от остановки «Останкино» до Сельскохозяйственной улицы, не доезжая в Свиблово.