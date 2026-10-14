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Новости Брянска

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Трубчевская больница закупит топливо для скорой помощи за 2,3 млн рублей

Трубчевская больница закупит топливо для скорой помощи за 2,3 млн рублей

Поставщик должен иметь заправки в Трубчевске, районе и по региональным маршрутам.Трубчевская центральная районная больница ищет поставщика автомобильного топлива для работы своих машин скорой помощи и служебного автотранспорта.

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