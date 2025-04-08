Депутат Немкин: мошенники начали маскировать схемы обмана под ИИ-сервисы

В цифровом пространстве активно распространяется новая форма мошенничества: злоумышленники создают поддельные сайты и приложения, имитируя популярные сервисы на базе искусственного интеллекта — от чат-ботов до виртуальных юристов и голосовых помощников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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