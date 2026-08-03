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FiNE NEWS

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Трех подростков на сапбордах унесло в открытое море у побережья Туапсе

В районе Туапсе на Черном море троих подростков, катавшихся на сапбордах, унесло в открытое море. По информации Telegram-канала Kub Mash, юноши провели на воде около двух часов, после чего сильный ветер отнес их далеко от берега.

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