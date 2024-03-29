История и значение праздника 30 марта Дня защиты Земли Марина ОнегинаКаждый год в последние дни марта в мире отмечают международный праздник, известный как День защиты Земли, который приходится на 30 марта.
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