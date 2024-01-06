Немецкий певец назвал причину своей особой любви к россиянам

Немецкий певец Fancy рассказал о большой душе россиян Исполнитель евродиско из Германии Манфред Алоис Зегит, выступающий под сценическим псевдонимом Fancy, назвал причину своей особой любви к концертам в России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии