Украинские атлеты написали Макрону с требованием не допустить Россию до ОИ-2024

Практически 200 украинских спортсменов и тренеров подписали открытое письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону, мэру Парижа Анн Идальго, министру спорта Франции Амели Удеа-Кастере и организаторам Олимпийских игр - 2024 в Париже с просьбой не допустить россиянин к турниру, сообщает ua.