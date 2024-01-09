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Украинские атлеты написали Макрону с требованием не допустить Россию до ОИ-2024

Украинские атлеты написали Макрону с требованием не допустить Россию до ОИ-2024

Практически 200 украинских спортсменов и тренеров подписали открытое письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону, мэру Парижа Анн Идальго, министру спорта Франции Амели Удеа-Кастере и организаторам Олимпийских игр - 2024 в Париже с просьбой не допустить россиянин к турниру, сообщает ua.

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