Ким Чен Ын поздравил Путина с 75-летием дипотношений

Лидер КНДР Ким Чен Ын 12 октября поздравил президента РФ Владимира Путина по случаю 75-летия установления дипломатических отношений двух странКим Чен Ын выразил уверенность в том, что отношения с Россией будут развиваться «на новом высоком уровне».
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