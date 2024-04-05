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Сверхлегкие летательные аппараты: применение в интересах спецназа

Сверхлегкие летательные аппараты: применение в интересах спецназа

Хотя СЛА требуют специальной подготовки операторов, они находят свою область применения в военной сфере, что подтверждается опытом их использования как регулярными армиями, так и негосударственными формированиями.

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