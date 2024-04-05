Сверхлегкие летательные аппараты: применение в интересах спецназа

Хотя СЛА требуют специальной подготовки операторов, они находят свою область применения в военной сфере, что подтверждается опытом их использования как регулярными армиями, так и негосударственными формированиями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии