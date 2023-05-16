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Посол Андреев допустил возможность разрыва дипотношений между Россией и Польшей

Посол Андреев допустил возможность разрыва дипотношений между Россией и Польшей

Вероятность разрыва дипломатических отношений между Россией и Польшей никогда нельзя исключать. Об этом заявил посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.

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