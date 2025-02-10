Крыло вместо колес – поедет, полетит или останется на месте?

Что если заменить привычные колеса автомобиля на настоящее крыло? Будет ли машина ехать, управляться или хотя бы держаться на дороге? В этом видео на YouTube-канале «Гараж 54» автор решает провести необычный эксперимент.
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