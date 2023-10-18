Американский журналист Хинкл заявил о причастности Израиля к страшному удару по больнице в Газе

По данным министерства здравоохранения Палестины, погибло более 800 человек.Журналист из Соединенных Штатов Америки Джейсон Хинкл заявил о причастности Израиля к удару по больнице «Аль Ахли» в секторе Газа, в результате которого погибло более 800 гражданских лиц.
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