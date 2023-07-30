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Здания Москва-Сити были повреждены при атаке украинских БПЛА

Здания Москва-Сити были повреждены при атаке украинских БПЛА

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о повреждении зданий двух офисных башен «Москва-Сити» в результате атаки украинских беспилотников.

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