Политолог Сергей Марков отметил значимость Рустама Минниханова в укреплении связей с исламским миром

Татарстан, возглавляемый Рустамом Миннихановым, играет ключевую роль в развитии отношений между Россией и исламскими странами, заявил директор института политических исследований Сергей Марков в интервью «Татар-информу».
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