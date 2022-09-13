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Замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов призвал отодвинуть линию фронта в сторону Николаева и предрек, что он будет освобожден

Замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов призвал отодвинуть линию фронта в сторону Николаева и предрек, что он будет освобожден

Заместитель руководителя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов призвал отодвинуть линию фронта в сторону Николаева и предсказал, что данный город будет освобожден.

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