Диванные войска Украины объявили мобилизацию

В социальных сетях украинские пользователи начали кампанию сопротивления и делают грозные предупреждения не только России, но и США, предупреждая, что о чем бы ни договорились мировые гегемоны, мира все равно не будет.
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