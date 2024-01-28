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Вот так экипаж звуковещательной станции деморализует ВСУ

Во время атак и уничтожения важных точек сопротивления бандеровцев в зоне военных действий (СВО), экипаж звуковещательной станции ЗС-88 проявляет свою силу и умение, что заставляет нацистов начинать охоту на него.

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