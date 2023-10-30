Программу «Земский учитель» планируют распространить и на новые субъекты РФ

В новых субъектах России - Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской области - начнет работать федеральная государственная программа «Земский учитель», которая поддерживает учителей, работающих в сельской местности.
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