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Программу «Земский учитель» планируют распространить и на новые субъекты РФ

Программу «Земский учитель» планируют распространить и на новые субъекты РФ

В новых субъектах России - Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской области - начнет работать федеральная государственная программа «Земский учитель», которая поддерживает учителей, работающих в сельской местности.

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