КРБ – Сантос где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Серия Б Бразилия 26 июля

В пятницу, 26 июля, сыграют КРБ и Сантос в рамках Серии Б Бразилии. Winline раздает фрибет 3 000₽ рублей для ставки на этот матч ⚽⚽⚽ Игра пройдет на стадионе Эстадио Рей Пеле Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.