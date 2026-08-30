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Газета.ру

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Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra не прошел тест на прочность JerryRigEverything

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra не прошел тест на прочность JerryRigEverything

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra не выдержал тест на прочность блогера JerryRigEverything, который ранее успешно прошла обычная версия Galaxy Z Fold 8.

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