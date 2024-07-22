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Мы соседи по планете

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Алия — принцесса R’n’B, которой не суждено было стать королевой

Алия — принцесса R’n’B, которой не суждено было стать королевой

Ее судьба оборвалась на 23-м году жизни, оставив в сердцах поклонников горечь утраты. Талантливая, красивая, жизнерадостная — молодая певица должна была стать одной из самых известных мировых звезд, но фатальная авиакатастрофа прервала ее путь к вершине успеха.

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