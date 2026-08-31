Как сделать маленькую дачную баню удобной: 10 планировочных решений

Когда я впервые задумалась о собственной бане на дачном участке, в голове рисовалась идеальная картинка: три аккуратных помещения, свободный центр, воздух и простор.
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