«Мы ближе к одной из сторон»: Трамп продолжает мутить воду на переговорах с Москвой и Киевом

США стремятся стать победителем в конфликте между Россией и Украиной. А заодно и выгодоприобретателем Константин Ольшанский На фото: президент США Дональд Трамп (Фото: AP/TASS) Трамп мучительно решает, стоит ли ему продолжать быть переговорщиком между Россией и Украиной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии