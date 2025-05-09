«Мы ближе к одной из сторон»: Трамп продолжает мутить воду на переговорах с Москвой и Киевом

США стремятся стать победителем в конфликте между Россией и Украиной. А заодно и выгодоприобретателем Константин Ольшанский На фото: президент США Дональд Трамп (Фото: AP/TASS) Трамп мучительно решает, стоит ли ему продолжать быть переговорщиком между Россией и Украиной.