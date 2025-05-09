БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Мы ближе к одной из сторон»: Трамп продолжает мутить воду на переговорах с Москвой и Киевом

«Мы ближе к одной из сторон»: Трамп продолжает мутить воду на переговорах с Москвой и Киевом

США стремятся стать победителем в конфликте между Россией и Украиной. А заодно и выгодоприобретателем Константин Ольшанский На фото: президент США Дональд Трамп (Фото: AP/TASS) Трамп мучительно решает, стоит ли ему продолжать быть переговорщиком между Россией и Украиной.

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Комментарии
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Ольга Каширина
Важнее всего остаться не  обманным победителем, а честным человеком, желающим принести пользу.
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13 час.
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