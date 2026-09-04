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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Таунсенд в матче со Шнайдер прервала серию из шести поражений от топ-20

96-я ракетка мира Тэйлор Таунсенд победила Диану Шнайдер в третьем круге US Open . Матч закончился со счетом 6:2, 6:7(3), 6:3.

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