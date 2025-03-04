Врач Серебрякова сообщила, что сбалансированное питание восстановит иммунитет

А одновременно с вашими подачками повышаете все цены на лекарственные препараты вводите обязательное для пенсионеров мед. обслуживание, проезд в общественном транспорте и даёте работу мигрантам , по сути чужим людям в нашей стране , чтобы и на автобусах и такси тоже оплачивали проезд , чтобы их не имеющих к нашей стране выплачивали за счет нас всю соц. защиту .

Валерий Чикунов

Интересно знать , а вы докладываете тоже в этом ключе Путину о ваших великих достижениях ? Как жаль , что наш великий поэт ушел так рано из жизни , а то бы мы теперь смогли услышать в его стихах и песнях такие прекрасные певучие слова как инфляция профанация , доктор Серебрякова спаситель душ полумертвых пенсионеров