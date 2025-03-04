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Врач Серебрякова сообщила, что сбалансированное питание восстановит иммунитет

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Оксана Серебрякова из клиники академика Ройтберга рассказала, что для восстановления иммунной системы после зимы важно наладить сбалансированное питание.

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Комментарии
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Валерий Чикунов
А одновременно с вашими подачками повышаете все цены на лекарственные препараты вводите обязательное для пенсионеров мед. обслуживание, проезд в общественном транспорте и даёте работу мигрантам , по сути чужим людям в нашей стране , чтобы и на автобусах и такси тоже оплачивали проезд , чтобы их не имеющих к нашей стране выплачивали за счет нас всю соц. защиту .
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18 час.
Валерий Чикунов
Интересно знать , а вы докладываете тоже в этом ключе Путину о ваших великих достижениях ? Как жаль , что наш великий поэт ушел так рано из жизни , а то бы мы теперь смогли услышать в его стихах и песнях такие прекрасные певучие слова как инфляция профанация , доктор Серебрякова спаситель душ полумертвых пенсионеров
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18 час.
ВЧ
Валерий Чикунов
А скоро появится понятие словосочетания контролируемого отбора вымирающих пенсионеров за ненадобностью обществу
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18 час.
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