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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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83-летняя Тамара Москвина выполнила поддержку с Александром Смирновым

83-летняя тренер по фигурному катанию Тамара Москвина выполнила поддержку с Александром Смирновым. Видео опубликовал «Матч ТВ» со ссылкой на соцсети Смирнова, который накануне отметил 40-летний юбилей.

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