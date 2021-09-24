Все на баррикады! - А вы? - А я в Израиле

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаВсе на баррикады! - А вы? - А я в Израиле Бессмертная классика в исполнении Миши Ходорковского. Вы начинайте, а я потом подтянусь, к победе и разделу активов.Вернуться к статье72НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьRustam KuchkarovНет солдата храбрей, чем напуганный еврей.LLehanaizheрепатриировать в Россию и посадить, его же к маме больной отпускали, а не с режимом боротьсяEPElena PanovaОн, как только оказался в ФША , сразу побежал к своим жидам искать адвоката, чтобы судиться с Россией (!) Во как охочи жиды до ЧУЖИХ денег. Они ещё за кровь 1917 года не ответели, когда убили нашего царя и устроили фашистский террор на территории России. Молодец Сталин посылал их за 100 км, а нужно было просто уничтожать этих мерзавцев, устроивших геноцид славянского народа!Олег ПомошниковДа у них врать гоям не порок. Ведь гои для них то двуногие животные. И вот представте ,это чучело было комсоргом.andmitryведь было же в КГБ СССР подразделение по работе со сбежавшими предателями... Вооружали их ледорубами и вперед! Явно пора восстанавливать.....EPElena PanovaПочему этого сиониста - фашиста выпустили на свободу? В Китае его бы поставили к стенке сразу. Его нужно объявить в розыск за неуплату налогов в особо крупных размерах. Сначала заставить всё оплатить , потом - посадить на электрический стул!EPElena PanovaОн, как только оказался в ФША , сразу побежал к своим жидам искать адвоката, чтобы судиться с Россией (!) Во как охочи жиды до ЧУЖИХ денег. Они ещё за кровь 1917 года не ответели, когда убили нашего царя и устроили фашистский террор на территории России. Молодец Сталин посылал их за 100 км, а нужно было просто уничтожать этих мерзавцев, устроивших геноцид славянского народа!Комментировать
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