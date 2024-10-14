В России резко выросло количество питейных заведений

В октябре 2024 года количество баров, пабов и рюмочных в России увеличилось на 23% по сравнению с прошлым годом, достигнув 9,2 тысячи заведений Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные сервиса «Яндекс Карты».