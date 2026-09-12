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Январь 2026 года: обвал ввода жилья на 27% и тревожные сигналы для рынка недвижимости

Январь 2026 года: обвал ввода жилья на 27% и тревожные сигналы для рынка недвижимости

Начало 2026 года преподнесло российскому рынку недвижимости крайне неприятный сюрприз. Когда я впервые увидела свежие цифры Росстата, первая мысль была о том, что статистика, вероятно, запаздывает или содержит ошибку.

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