Январь 2026 года: обвал ввода жилья на 27% и тревожные сигналы для рынка недвижимости

Начало 2026 года преподнесло российскому рынку недвижимости крайне неприятный сюрприз. Когда я впервые увидела свежие цифры Росстата, первая мысль была о том, что статистика, вероятно, запаздывает или содержит ошибку.
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