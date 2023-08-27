smi.today

4 441 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Рожков
    Все просрали.Казахстан под США...
  • Сергей Андросов
    Жопа не треснет?Зеленский: Дойдём...
  • Воробей
    Причина таких убийств не в расизме белых, а в сочетании психической ненормальности отдельных индивидуумов и наложения...Байден объявил бо...

Россия обогнала США по поставкам сырья для крабовых палочек в Азию

Россия обогнала США по поставкам сырья для крабовых палочек в Азию

Россия вышла на первое место среди стран — экспортеров филе минтая, из которого произволят так называемые крабовые палочки, на рынки Азии, сообщает 27 августа РБК со ссылкой на отчет Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх