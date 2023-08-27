Россия обогнала США по поставкам сырья для крабовых палочек в Азию

Россия вышла на первое место среди стран — экспортеров филе минтая, из которого произволят так называемые крабовые палочки, на рынки Азии, сообщает 27 августа РБК со ссылкой на отчет Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).