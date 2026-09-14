Сила в правде
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Сила в правде

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Иран просит у России «Герань-4» и «Герань-5»: FT о дронах и сверхзвуковых ракетах

Иран просит у России «Герань-4» и «Герань-5»: FT о дронах и сверхзвуковых ракетах

Тегеран, по данным FT, запросил у Москвы реактивные «Герань-4» и «Герань-5» и с 2023 года вёл с российскими конструкторами работу над сверхзвуковым двигателем.

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