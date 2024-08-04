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Британский премьер Стармер пригрозил участникам массовых беспорядков

Британский премьер Стармер пригрозил участникам массовых беспорядков

REUTERS/ Belinda Jiao Премьер-министр Великобритании Кир Стармер пообещал, что все участники массовых беспорядков, вспыхнувших в стране после жестокого убийства троих детей в городе Саутпорт, будут наказаны.

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