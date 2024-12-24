Морскую переправу между Сахалином и материком закроют из-за циклона

Паромная переправа, соединяющая Холмск (Сахалин) и Ванино (Хабаровский край) приостановит свою работу в среду, 25 декабря, из-за ухудшения погодных условий, сообщает пресс-служба транспортно-экспедиторской компании «Дальтрансервис» 24 декабря в Telegram-канале.
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