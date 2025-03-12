В Белом доме пристыдили журналиста Associated Press

В Белом доме отчитали журналиста Associated Press за вопрос о пошлинах Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт отчитала журналиста агентства Associated Press, который заявил о том, что повышение пошлин приведет к росту налогов.
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