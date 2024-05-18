Moscow Rock City
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Moscow Rock City

2 подписчика

💀 Moscow Rock City на трибьют-шоу Back To The Rock 🤟

💀 Moscow Rock City на трибьют-шоу Back To The Rock 🤟

Сегодня вечером Moscow Rock City вернутся к наследию KISS в рамках трибьют-шоу Back To The Rock в большом зале Артист Hall на Аэропорту! 🤟Конкретно наш выход намечен на 20:00, но, конечно же, мы призываем подходить к началу, чтобы заценить всех участников концерта!Оставшиеся билеты: https://6478bbb3087c8ba020a2b04c.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх