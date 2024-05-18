💀 Moscow Rock City на трибьют-шоу Back To The Rock 🤟

Сегодня вечером Moscow Rock City вернутся к наследию KISS в рамках трибьют-шоу Back To The Rock в большом зале Артист Hall на Аэропорту! 🤟Конкретно наш выход намечен на 20:00, но, конечно же, мы призываем подходить к началу, чтобы заценить всех участников концерта!Оставшиеся билеты: https://6478bbb3087c8ba020a2b04c.