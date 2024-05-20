ЦБ с 27 мая начнет проверку банков по переходу на российское ПО

Банк России с 27 мая начнет проверку того, как российские банки и некредитные организации (НКО) соблюдают сроки перехода на отечественное программное обеспечение (ПО), радиоэлектронную продукцию, телекоммуникационное оборудование, отмечается в опубликованном указании регулятора.
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