ЦБ с 27 мая начнет проверку банков по переходу на российское ПО

Банк России с 27 мая начнет проверку того, как российские банки и некредитные организации (НКО) соблюдают сроки перехода на отечественное программное обеспечение (ПО), радиоэлектронную продукцию, телекоммуникационное оборудование, отмечается в опубликованном указании регулятора.