Politico: Мерц может уйти в отставку уже в эти выходные

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц может покинуть свой пост уже на этих выходных. Об этом пишет издание Politico.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- США продвигают Ви...
- Судебные приставы...
- Раскрыты новые по...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым