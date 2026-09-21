Индия представила собственный чип на RISC-V: Vihaan-I уже работает и выйдет на рынок в 2027 году

Aheesa Digital Innovations создала SoC для широкополосных маршрутизаторов и оптических терминалов на базе индийского процессора C-DAC VEGA Индийский стартап по разработке полупроводников Aheesa Digital Innovations представил Vihaan-I — собственную однокристальную систему (SoC) для широкополосного сетевого оборудования, которая должна заменить часть импортных чипов в маршрутизаторах и оптических терминалах.