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Индия представила собственный чип на RISC-V: Vihaan-I уже работает и выйдет на рынок в 2027 году

Индия представила собственный чип на RISC-V: Vihaan-I уже работает и выйдет на рынок в 2027 году

Aheesa Digital Innovations создала SoC для широкополосных маршрутизаторов и оптических терминалов на базе индийского процессора C-DAC VEGA Индийский стартап по разработке полупроводников Aheesa Digital Innovations представил Vihaan-I — собственную однокристальную систему (SoC) для широкополосного сетевого оборудования, которая должна заменить часть импортных чипов в маршрутизаторах и оптических терминалах.

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