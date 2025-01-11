Джорджеску предрек использование крупнейшей базы НАТО в Европе против России

Джорджеску: База НАТО в Румынии будет использована для войны против России Военная база «Михаил Когэлничану» в Констанце на юго-востоке Румынии, которая станет самой большой базой Североатлантического альянса в Европе, будет использована как «ворота для вступления в войну» против России, полагает независимый кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску.