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Джорджеску предрек использование крупнейшей базы НАТО в Европе против России

Джорджеску предрек использование крупнейшей базы НАТО в Европе против России

Джорджеску: База НАТО в Румынии будет использована для войны против России Военная база «Михаил Когэлничану» в Констанце на юго-востоке Румынии, которая станет самой большой базой Североатлантического альянса в Европе, будет использована как «ворота для вступления в войну» против России, полагает независимый кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску.

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