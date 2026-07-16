В Кремле назвали ситуацию в экономике в целом стабильной

Экономическая ситуация в России в целом стабильна, а трудности, которые переживает отечественная экономика, «не носят критического характера», сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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