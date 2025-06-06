Президент РФ поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

Президент России Владимир Путин поздравил мусульман страны с праздником Курбан-байрам. Его послание зачитал муфтий Татарстана Камиль Самигуллин во время праздничной хутбы в обновленной Соборной мечети села Маскара Кукморского района.
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