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Санкт-Петербург и Новосибирск объединяют усилия для празднования великих дат

Санкт-Петербург и Новосибирск объединяют усилия для празднования великих дат

Пресс-конференция в формате телемоста объединит Новосибирск и Санкт-Петербург. Обсуждение творчества и сотрудничества в честь 81-й годовщины снятия блокады Ленинграда и 80-й годовщины Великой Победы пройдет с участием культурных деятелей двух городов.

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