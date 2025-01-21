Санкт-Петербург и Новосибирск объединяют усилия для празднования великих дат

Пресс-конференция в формате телемоста объединит Новосибирск и Санкт-Петербург. Обсуждение творчества и сотрудничества в честь 81-й годовщины снятия блокады Ленинграда и 80-й годовщины Великой Победы пройдет с участием культурных деятелей двух городов.