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Царьград

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«Очередная доза»: на Украине объяснили странности в поведении Зеленского

«Очередная доза»: на Украине объяснили странности в поведении Зеленского

Бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник высказал весьма провокационное предположение о причинах, объясняющих, по его мнению, неадекватное поведение президента Украины Владимира Зеленского.

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