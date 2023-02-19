Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анфиса Иванова
    Не понял - и не поймешь, гнида ! Даже, если у тебя жена красавица...любимые малыши - сыновья...и куча бабла...Того са...Мамаев о том, что...
  • Поля Русс
    Вот такие мамаевы ....случайно приехали в ДУБАИ....случайно открыли...противно врут...Глядя на таких спортсменов, нач...Мамаев о том, что...
  • Леонид Ла Рошель
    Поттера, того который Гарри заменить на Фрика? Нетфликс постарался, не иначе.«Челси» рассматри...

Тарасенко забросил 12-ю шайбу в сезоне и 2-ю – в составе «Рейнджерс». У него 32 очка в 43 играх

Тарасенко забросил 12-ю шайбу в сезоне и 2-ю – в составе «Рейнджерс». У него 32 очка в 43 играх

Владимир Тарасенко забросил 12-ю шайбу в сезоне и 2-ю – в составе «Рейнджерс». Форвард нью-йоркцев отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» (2:3 ОТ).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх