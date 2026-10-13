1692-й день спецоперации. Бандеровцы начали очередной психический «наступ», на этот раз на Доброполье, но были разгромлены Бойцы группировки войск «Центр» освободили Лидино (ДНР).
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34 кв.км за сутки - это значит 102 кв.км в месяц, соответственно - немногим больше 1 тыс кв.км в год. Площадь подконтрольной Киеву Украины 476 тыс кв.км. Мы что будем воевать больше 400 лет?