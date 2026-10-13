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Украинский фронт, главное за сутки: Истерика в Киеве — США впервые не предупредили о пусках русской баллистики

Украинский фронт, главное за сутки: Истерика в Киеве — США впервые не предупредили о пусках русской баллистики

    1692-й день спецоперации. Бандеровцы начали очередной психический «наступ», на этот раз на Доброполье, но были разгромлены Бойцы группировки войск «Центр» освободили Лидино (ДНР).

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