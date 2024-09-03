Выставка «Улица Дальнего Востока» открылась на ВЭФ-2024

На Восточном экономическом форуме открылась выставка «Улица Дальнего Востока». Она позволяет в одном месте показать огромный Дальний Восток, отметил заместитель председателя правительства РФ, полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев в видеообращении к участникам и гостям форума.
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