Выставка «Улица Дальнего Востока» открылась на ВЭФ-2024

На Восточном экономическом форуме открылась выставка «Улица Дальнего Востока». Она позволяет в одном месте показать огромный Дальний Восток, отметил заместитель председателя правительства РФ, полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев в видеообращении к участникам и гостям форума.