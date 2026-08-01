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Регионы России

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Медиа «Код Дурова» провело ребрендинг и сменило название на «Код.ру»

Медиа «Код Дурова» провело ребрендинг и сменило название на «Код.ру»

Медиа о технологиях «Код Дурова» объявило о ребрендинге и теперь называется «Код.ру». Решение принято вскоре после того, как предприниматель Павел Дуров был внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга после возбуждения уголовного дела по обвинению в содействии террористической деятельности.

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