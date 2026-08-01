Медиа «Код Дурова» провело ребрендинг и сменило название на «Код.ру»

Медиа о технологиях «Код Дурова» объявило о ребрендинге и теперь называется «Код.ру». Решение принято вскоре после того, как предприниматель Павел Дуров был внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга после возбуждения уголовного дела по обвинению в содействии террористической деятельности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии