Медиа «Код Дурова» провело ребрендинг и сменило название на «Код.ру»

Медиа о технологиях «Код Дурова» объявило о ребрендинге и теперь называется «Код.ру». Решение принято вскоре после того, как предприниматель Павел Дуров был внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга после возбуждения уголовного дела по обвинению в содействии террористической деятельности.