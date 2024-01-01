Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

145 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Николаев
    И это считают возмездием? А почему следом не направить беспилотники и посмотреть куда попали и какие результаты. А то...Возмездие за Белг...
  • tsan tsan
    Думаю, не только Мизулина порадовалась Новому году без ощипанного павлина.Мизулина порадова...
  • nika_shatilova
    Вот уж где без фонда СССР телевидение РФ нуль.Пародия на класси...

Сразу после полуночи ВСУ выпустили по Донецку 15 ракет: есть погибшие и раненные

Сразу после полуночи ВСУ выпустили по Донецку 15 ракет: есть погибшие и раненные

Украинские войска провели ракетную атаку сразу после боя курантов Донецк сразу после наступления Нового года подвергся массированному обстрелу: по городу было выпущено 15 ракет из реактивной системы залпового огня, сообщает telegram-канал Baza.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх