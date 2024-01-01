Сразу после полуночи ВСУ выпустили по Донецку 15 ракет: есть погибшие и раненные

Украинские войска провели ракетную атаку сразу после боя курантов Донецк сразу после наступления Нового года подвергся массированному обстрелу: по городу было выпущено 15 ракет из реактивной системы залпового огня, сообщает telegram-канал Baza.
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