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Царьград

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НХЛ заменил слово "русские" в субтитрах к речи Овечкина

НХЛ заменил слово "русские" в субтитрах к речи Овечкина

Трёхкратный чемпион мира Александр Овечкин произнёс речь честь 895-й забитой шайбы. Однако НХЛ выложил в Сеть видео с речью Овечкина, заменив слово "русские" на "зрители".

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